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Depremin can yakan fotoğrafı! Ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular
Depremin etkilediği illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen fotoğraf kareleri görenlerin yüreğini yaktı. Adana'dan yola çıkan bir dernek depremlerde hayatını kaybeden çocuklar için enkaz alanlarına rengarenk balonlar astı.
Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 11:29Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 11:35
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışıyor.