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Haberler Galeri Depremin can yakan fotoğrafı! Ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular

Depremin can yakan fotoğrafı! Ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular

Depremin etkilediği illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen fotoğraf kareleri görenlerin yüreğini yaktı. Adana'dan yola çıkan bir dernek depremlerde hayatını kaybeden çocuklar için enkaz alanlarına rengarenk balonlar astı.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 11:29 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 11:35
Depremin can yakan fotoğrafı! Ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışıyor.

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Depremin can yakan fotoğrafı! Ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular

Adana'dan Antakya'ya gelen dernek üyeleri ise herkesin dikkatini çeken bir etkinliğe başladı. Dernek üyeleri, hayatını kaybeden çocukları anmak için enkaz alanlarına rengarenk balonlar asıyor.

Depremin can yakan fotoğrafı! Ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular

Üyeler, özellikle çocukların öldüğü noktaları tespit edip, molozların arasına girerek balon bırakıyor.

Depremin can yakan fotoğrafı! Ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular
Depremin can yakan fotoğrafı! Ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular
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