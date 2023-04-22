Depremin yaraları sarılıyor! Köy evlerinde teslim zamanı | 44 günde tamamlandı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için inşa edilen 14 ev bugün "akıllı köy" uygulamasıyla hak sahiplerine teslim edilecek. "Akıllı köy" uygulamasıyla vatandaşlar elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek. Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.