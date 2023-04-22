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Haberler Galeri Depremin yaraları sarılıyor! Köy evlerinde teslim zamanı | 44 günde tamamlandı

Depremin yaraları sarılıyor! Köy evlerinde teslim zamanı | 44 günde tamamlandı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için inşa edilen 14 ev bugün "akıllı köy" uygulamasıyla hak sahiplerine teslim edilecek. "Akıllı köy" uygulamasıyla vatandaşlar elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek. Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 10:57
Depremin yaraları sarılıyor! Köy evlerinde teslim zamanı | 44 günde tamamlandı

Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.

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Depremin yaraları sarılıyor! Köy evlerinde teslim zamanı | 44 günde tamamlandı

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.

Depremin yaraları sarılıyor! Köy evlerinde teslim zamanı | 44 günde tamamlandı

44 GÜNDE TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.

Depremin yaraları sarılıyor! Köy evlerinde teslim zamanı | 44 günde tamamlandı

6 Şubat depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.

Projenin peyzaj ve altyapı çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklendi.

Depremin yaraları sarılıyor! Köy evlerinde teslim zamanı | 44 günde tamamlandı

AKILLI KÖY UYGULAMALARI

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün de örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

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