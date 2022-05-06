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Haberler Galeri Dev proje hizmete açılacak! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Dev proje hizmete açılacak! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak. Yeni havalimanına ilk inişi iki lideri taşıyan uçaklar yapacak.

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2022 Cuma 10:59 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2022 Cuma 11:06
Dev proje hizmete açılacak! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak.

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Dev proje hizmete açılacak! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

Dev proje hizmete açılacak! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.

Dev proje hizmete açılacak! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.

Dev proje hizmete açılacak! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

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