DEVA Partisi’nin HDP ile yakınlaşması istifa getirdi
Daha önce CHP'de siyaset yaparken DEVA Partisi'ne geçen ve Karesi İlçe Başkanlığı görevine getirilen Onur Ayan, hem görevinden hem de partisinden istifa etti. Onur Ayan istifasında DEVA Partisi'nin HDP ile yakınlaşmasını gerekçe olarak gösterdi.
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:49
Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:55
DEVA Partisi Karesi İlçe Başkanlığı görevinden ve partiden istifa eden Onur Ayan yaptığı açıklamada genel merkez düzeyinde ve il başkanlığının siyaset anlayışında kabul edilemez çelişkiler olduğunu öne sürdü. Onur Ayan, "Gelinen süreçte maalesef ki siyasetin çirkin yüzü yine karşımıza çıktı" diyerek istifa gerekçelerini sıraladı.
"KARESİ'Yİ İLK 10'A SOKTUK"
Üyesi olduğu DEVA Partisi'nden istifa gerekçelerini açıklayan Onur Ayan, "Deva Partisi İl başkanı Kemal Aydemir tarafından yapılan Karesi Kurucu İlçe Başkanlığı teklifi ile tam 1 yıl önce güzel düşüncelerle, halkımıza ve memleketimize umut olacağına inandığım Deva Partisi'nde bu görevi kabul ettim. Bir yıl içinde ekibimle beraber memleketimiz için canla başla çalışarak 500'ün üzerinde ziyaret gerçekleştirerek olağanüstü bir performans sergiledik.
Yeni kurulan Deva Partisi'ni hem görevli olduğum Karesi ilçesinde hem de il genelinde ilçelere giderek tanıtmaya çalıştık. Hatta Genel Merkez tarafından Marmara Bölgesinde en başarılı çalışan ilk 10 ilçe arasında en iyi 10. ilçe olarak açıklandık. Ama bu süreçte maalesef ki siyasetin çirkin yüzü yine karşımıza çıktı ve parti içi mücadeleyi de yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.
"HDP İLE YAKINLAŞMA İNANDIĞIMIZ DEĞERLERE TERS"
Partiye üye olurken kendisi ve ekibindeki kişilerin kırmızı çizgilerine il başkanlığından garanti almalarına rağmen gelinen süreçte bunların da çiğnendiğini kaydeden Onur Ayan, "Ekibimle birlikte buraya gelirken kırmızı çizgilerimize kesinlikle dokunulmayacağı, hassas konular üzerinden insanların duyguları ile oynanmayacağı noktasında İl Başkanı tarafından garanti almıştık. Lakin geldiğimiz bu noktada partinin adı değişse bile zihinlerin değişmediğini bizzat yaşayarak gördük.
Önce büyük kongrede genel başkanın 28 Şubat süreci ile ilgili konuşmaları şahsımı yaraladı. Bu ülkede artık bir başörtüsü sorunu olmadığı halde bunu insanlara hatırlatmak ilk kıvılcımı yaktı. Sonrasında Andımızın kaldırılmasını bizzat savunmak, Anayasanın ilk dört maddesi değişebilir gafı ve sonrasında yayınlanan yanlış anlaşılmışım mesajları maalesef inandığımız değerlerle bağdaşmadı. Genel merkez düzeyinde HDP ile yakın ilişkiler kurmaya çalışan ve buradan medet uman zihniyet yine karşımıza çıktı. Siyasal İslam üzerinden siyaset yapmaya çalışan partinin tek Milletvekili Yeneroğlu'nun açıklamaları bizi fazlasıyla rahatsız etti. Bizim için bu partide sona geldiğimizi gördük" ifadelerini kullandı.