DEVA Partisi’nin HDP ile yakınlaşması istifa getirdi

Yeni kurulan Deva Partisi'ni hem görevli olduğum Karesi ilçesinde hem de il genelinde ilçelere giderek tanıtmaya çalıştık. Hatta Genel Merkez tarafından Marmara Bölgesinde en başarılı çalışan ilk 10 ilçe arasında en iyi 10. ilçe olarak açıklandık. Ama bu süreçte maalesef ki siyasetin çirkin yüzü yine karşımıza çıktı ve parti içi mücadeleyi de yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.