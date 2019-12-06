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Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, boğularak öldürüldükten sonra da sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Dizinin sevilen oyuncusu Çukur hayranları için artık 'Sena yenge' olmuştu bile. Dilan çiçek deniz eski sevgilisi Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat ile aşk yaşadığı iddialarıyla yine gündemde. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç arasında aşk dedikoduları çıkmış, Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat'ın arasına Furkan Andıç'ın girdiği haberleri magazin gündeminde yer almıştı. Bu iddiaları Furkan Andıç yalanlamış, Aybüke Pusat ile aralarında bir şey olmadığını belirtmişti. Dizileri son bulan ikili havaalanında birlikte görüntülendi. Bu iddialarla tekrar gündeme oturan Çukur'un sevilen oyuncularından olan Dilan Çiçek Deniz'in ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte Sena Koçovalı rolüyle kalplerde yer edinen Dilan Çiçek Deniz'in o fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 10:14 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





