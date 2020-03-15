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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 160 bine yaklaştı.

Giriş Tarihi: 15 Mart 2020 Pazar 16:36 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020 Pazar 16:39
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 159 bin 645 olarak güncelledi.

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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 960 kişi öldü, 75 bin 957 kişi ise iyileşti.

Çin ana karasında 3 bin 199, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4, İtalya'da 1441, İran'da 724, İspanya'da 196, Güney Kore'de 75, Fransa'da 91, ABD'de 60, Japonya'da 29, İngiltere'de 21, Irak'ta 10, İsviçre'de 14, Almanya'da 9, Hollanda'da 12, San Marino'da 5, Filipinler'de 11, Endonezya 5, Avustralya'da 5, Belçika'da 4,

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı

Yunanistan'da 4, Cezayir'de 4, Norveç'te 3, Polonya'da 3, Lübnan'da 3, İsveç'te 2, İrlanda'da 2, Mısır'da 2, Hindistan'da 2, Arjantin'de 2, Bulgaristan'da 2, Ekvador'da 2, Danimarka, Avusturya, Kanada, Slovenya, Tayland, Lüksemburg, Tayvan, Panama, Arnavutluk, Azerbaycan, Fas, Ukrayna, Guyana, Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı

Çin ana karasında 80 bin 778, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 145 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 59 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

"İtalya 21 bin 157, İran 13 bin 938, Güney Kore 8 bin 162, İspanya 6 bin 391, Almanya 5 bin 142, Fransa 4 bin 499, ABD 3 bin 45, Japonya 1501, İsviçre 1376, Norveç 1198, İngiltere 1140, İsveç 981, Hollanda 959, Belçika 886, Danimarka 864, Avusturya 800, Malezya 428, Katar 337, Avustralya 299, Kanada 252, Finlandiya 244, Çekya 231, Yunanistan 228, Bahreyn 212, Singapur 212, İsrail 200, Slovenya 181, Portekiz 169, İzlanda 161, Brezilya 151, Filipinler 140, Estonya 135, Romanya 131, İrlanda 129, Endonezya 117, Tayland 114, Kuveyt 112, Polonya 111,

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