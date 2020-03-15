Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

"İtalya 21 bin 157, İran 13 bin 938, Güney Kore 8 bin 162, İspanya 6 bin 391, Almanya 5 bin 142, Fransa 4 bin 499, ABD 3 bin 45, Japonya 1501, İsviçre 1376, Norveç 1198, İngiltere 1140, İsveç 981, Hollanda 959, Belçika 886, Danimarka 864, Avusturya 800, Malezya 428, Katar 337, Avustralya 299, Kanada 252, Finlandiya 244, Çekya 231, Yunanistan 228, Bahreyn 212, Singapur 212, İsrail 200, Slovenya 181, Portekiz 169, İzlanda 161, Brezilya 151, Filipinler 140, Estonya 135, Romanya 131, İrlanda 129, Endonezya 117, Tayland 114, Kuveyt 112, Polonya 111,