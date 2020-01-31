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Dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri neler? Nasıl korunulur? İşte 20 soruda koronavirüs salgını

Dünyayı alarma geçiren 'Koronavirüs' nedir? Hastalık nasıl öldürüyor? Kendimizi nasıl koruyabiliriz? Toplumu endişeye düşüren ve hakkında net bilginin az olduğu konular asılsız haber salgınlarına uygun bir ortam oluşturabiliyor. Toplumsal endişe bireylerin zihninde birçok soru ortaya çıkarıyor, cevaplanamamış sorular ise hızla asılsız bilgilerle karşılanabiliyor. İşte koronavirüs salgını hakkında merak edilen soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 14:26
Dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri neler? Nasıl korunulur? İşte 20 soruda koronavirüs salgını

Tarih boyunca birçok salgın milyonlarca insanın ölümüne yol açtı. İnsanlık son yüzyılda büyük gelişmeler yaşadı ve tıp alanında enfeksiyonlarla mücadele edebilmek için önemli keşifler gerçekleşti. Antibiyotiklerin keşfi adeta bir çağı kapattı ve yeni bir çağ açtı. Enfeksiyon etkenlerine yönelik araştırmalar sağlığımızı tehdit eden bakteri, virüs, mantar türlerine karşı etkili silahlar geliştirmemizi mümkün kıldı.

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Dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri neler? Nasıl korunulur? İşte 20 soruda koronavirüs salgını

Ancak, biz ne kadar kendimizi geliştirdiysek mikroorganizmalar da bize karşı savunma sistemlerini geliştirdi, kendilerini yeniledi. Bu sebeple günümüzde antibiyotik direnci dünyayı tehdit eden küresel bir sorun haline geldi. Ayrıca son yıllarda sık sık değişik virüs ve salgın hastalık isimleri duymaya başladık. SARS, Kuş Gribi, Domuz Gribi, MERS… adlı etkenler ve hastalıklar aralıklı olarak gündemimize gelir oldu. Nihayet mikrobiyologlar bu konuya bir isim verdi: "Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar" başlığı açıldı. Şu an Çin'de yaşanan yeni koronavirüs salgını da bu konu başlığı altında yer alan bir "yeni" enfeksiyon.

Dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri neler? Nasıl korunulur? İşte 20 soruda koronavirüs salgını

2019-nCoV adlı yeni koronavirüs henüz yeni doğduğu için hakkında çok az bilgimiz ancak çok fazla endişemiz var. Bu sebeple virüsle ilgili bazı temel sorulara yanıt vermek hayati önem taşıyor. İşte 20 soruda koronavirüs salgını...

Dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri neler? Nasıl korunulur? İşte 20 soruda koronavirüs salgını

1. KORONAVİRÜS NEDİR?
Koronavirüs, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türü. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa "zoonoz" deniyor. Koronavirüsün insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2019 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış yeni bir tür. Yeni ortaya çıkan bu koronavirüs türüne verilen isim "2019-nCoV". Hastalardan elde edilen numunelerdeki virüsün elektron mikroskobu ile çekilen ilk fotoğraf görüntüsü Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Kurumu (CCDC) tarafından 27 Ocak'ta yayınladı. Fotoğrafta da görüldüğü üzere virüsün yüzeyinde onu kaplayan bir halka görülüyor. Bu kısım "taç" anlamına gelen "korona" kelimesi ile ifade ediliyor.

Dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri neler? Nasıl korunulur? İşte 20 soruda koronavirüs salgını

HASTALIK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
En sık görülen, en çok sakat bırakan ve en çok öldüren hastalıklar toplum sağlığı açısından "önemli hastalık" olarak tanımlanır. Ayrıca bir salgında hastalık etkeninin (virüs, bakteri veya mantar olabilir) kişiden kişiye bulaşma hızı, bulaştığı kişilerde şiddetli hastalık ortaya çıkma oranı, hastalık ortaya çıkan kişiler arasındaki ölüm oranı da salgının ne düzeyde önemli olduğuna işaret eder. Gelişen salgın için önleme ve tedavi yönteminin olup olmaması da önem taşır. Daha önce görülen koronavirüs salgınlarından SARS salgınında her 100 hastanın 11'i, MERS salgınında ise her 100 hastanın 35'i ölümle sonuçlanmıştı. Mevcut salgında net bir ölümlülük oranından bahsetmek şu an için mümkün olmasa da hasta ve ölen kişi sayıları incelendiğinde bu oranın SARS ve MERS'e göre daha düşük olduğu, yaklaşık olarak yüzde 3-4 düzeyinde olduğu söylenebilir.

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