Ege’de dev tatbikat! İzmir’de milli silahlarla tam isabet

Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı.

Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.