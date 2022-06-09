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Ege'de dev tatbikat! İzmir'de milli silahlarla tam isabet
Ege'de dev tatbikat! İzmir'de milli silahlarla tam isabet
Efes 2022 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki ondan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemlerince tam isabetle vuruldu.
Giriş Tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 08:30
Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 10:02
Efes 2022 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki ondan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Akar'ın, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile alandaki yerini almasıyla başladı.
Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.
Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı.
Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.