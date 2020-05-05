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Haberler Galeri Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nin yüzde 86'sı tamamlandı. 2021 yılında açılması planlanan tünelin son hali havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2020 Salı 12:18 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2020 Salı 12:18
Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor
Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

Denizli'de yapımı devam eden Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı. 2021 yılında açılacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tünelin yüzde 86'sı tamamlandı. Honaz Tüneli, İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan ve Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya ve Muğla istikametine giden transit taşıt trafiğinin özellikle yaz aylarında Denizli şehir merkezinde neden olduğu trafik yükünü rahatlatmak, zaman ve akaryakıttan tasarruf ederek konforlu seyahat imkanı tesis etmek amacıyla projelendirildi.

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Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor
Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

2 bin 600 metre uzunluğunda çift tüplü olarak projelendirilen Honaz Tüneli'nde kazı ve destek çalışmaları tamamlanırken, iç kaplama betonu imalatında toplam 4 bin 497 metrelik ilerleme sağlanarak tünelin yüzde 86'sı tamamlandı. Tünel dışında Cankurtaran Kavşağı'na kadar uzanan 4,5 kilometrelik kesimde de toprak ve sanat yapısı imalatları yüzde 80 oranında tamamlandı. 2020 yılı sonunda tünel imalatlarının tamamlanması ve ikincil işlerinin ihalesinin yapılarak 2021 yılında da projenin tamamlanıp trafiğe açılması planlanıyor.

Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor
Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

"GÜVENLİ VE KONFORLU SEYAHAT İMKANI TESİS EDİLECEK"
Ankara-Afyon-Uşak yönünden ve 1. Kısım Çevre Yolu'ndan gelen trafiği Antalya ve Muğla istikametine bağlayacak olan ve bu güzergahlardan Antalya ve Muğla istikametine gidenler için yolu 14 kilometre kısaltacak olan Kale Kavşağı ile Cankurtaran Kavşağı arasındaki kesimde yapım çalışmaları devam ediyor. Tünelin tamamlanmasıyla karla mücadelenin yoğun olduğu Cankurtaran bölgesindeki bakım işletme maliyetlerinin de düşürülmesi sağlanarak, güvenli ve konforlu seyahat imkanı tesis edilecek.

Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor
Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

"MARMARA, EGE VE ÖZELLİKLE DE İÇ ANADOLU'DAN GELEN TRAFİK 14 KİLOMETRE KISALACAK"
Kazı ve destek imalatının sona erdiğini belirten Yapıyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özler, "Projemizin şu an kazı ve destek olarak imalatlarının yüzde 100'ü tamamlanmış, tünelin içinde iç kaplama olarak yüzde 86'ya varan bir gerçekleşme ile devam ediyoruz. Burada tünelin son çıkış kısmından itibaren 4 bin 600 metrelik kesiminde de yüzde 84 fiziki gerçekleşme ile imalatlarımızı tamamlamış olacağız. Bu imalatlar inşallah sonlandığında 2021'de projenin tamamı aktive olacak. Marmara, Ege, özellikle İç Anadolu'dan gelen trafik 14 kilometrelik bir kısaltmayla Muğla-Antalya'ya, Akdeniz'e bağlanmış olacak. En büyük amaçlarından bir tanesi de bu. Fiziki olarak hem güvenli hem de konforlu bir seyahat sunmuş olacağız" dedi.

Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor
Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

HONAZ TÜNELİ'NDE KORONA VİRÜSE ÜST DÜZEY TEDBİRLER ALINDI
Dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı Honaz Tüneli inşaatında çalışanlar için üst düzey tedbirler alındığını ve daha önce 8 kişilik koğuşların ikişer kişiliğe düşürüldüğünü belirten Özler, alınan virüs tedbirlerinden dolayı iş performansında yüzde 35-40'lara varan düşüşe neden olsa da yine de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Özler açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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