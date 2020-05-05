Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

"MARMARA, EGE VE ÖZELLİKLE DE İÇ ANADOLU'DAN GELEN TRAFİK 14 KİLOMETRE KISALACAK"

Kazı ve destek imalatının sona erdiğini belirten Yapıyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özler, "Projemizin şu an kazı ve destek olarak imalatlarının yüzde 100'ü tamamlanmış, tünelin içinde iç kaplama olarak yüzde 86'ya varan bir gerçekleşme ile devam ediyoruz. Burada tünelin son çıkış kısmından itibaren 4 bin 600 metrelik kesiminde de yüzde 84 fiziki gerçekleşme ile imalatlarımızı tamamlamış olacağız. Bu imalatlar inşallah sonlandığında 2021'de projenin tamamı aktive olacak. Marmara, Ege, özellikle İç Anadolu'dan gelen trafik 14 kilometrelik bir kısaltmayla Muğla-Antalya'ya, Akdeniz'e bağlanmış olacak. En büyük amaçlarından bir tanesi de bu. Fiziki olarak hem güvenli hem de konforlu bir seyahat sunmuş olacağız" dedi.