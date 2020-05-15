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Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının bayramdan önce yatırılacağını belirtti. Peki emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:30Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:36
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Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak?
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirtti. Peki emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak? İşte detaylar...
Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak?
Yeni takvime göre SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ- Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak?
Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak. 3 ay işten çıkarılma yasağı ise emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenleri kapsamayacak.
Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak?
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Bayram için mayısta ödenecek 1000 liralık ikramiyeyi nisanda ödedik.
Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak?
En düşük emekli aylığını 1.500 liraya yükselttik" diye konuştu.