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Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının bayramdan önce yatırılacağını belirtti. Peki emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları yatırılmaya başlandı mı? Emekli aylığı hangi sırayla yatırılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





