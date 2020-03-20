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Haberler Galeri Enfes görüntüler ortaya çıktı! Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Enfes görüntüler ortaya çıktı! Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 17:39 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 17:42
Enfes görüntüler ortaya çıktı! Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

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Enfes görüntüler ortaya çıktı! Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzelliklere sahip ilçesi Domaniç'te son iki günde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Enfes görüntüler ortaya çıktı! Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu.

Enfes görüntüler ortaya çıktı! Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Enfes görüntüler ortaya çıktı! Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü
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