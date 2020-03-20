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Enfes görüntüler ortaya çıktı! Kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 17:39 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





