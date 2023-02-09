Haberler
Galeri
Enkaz altında 71 saatten sonra ilk sözleri: "Abla yarın okulum var" oldu! Minik Ahmet Eren herkesi duygulandırdı!
Enkaz altında 71 saatten sonra ilk sözleri: "Abla yarın okulum var" oldu! Minik Ahmet Eren herkesi duygulandırdı!
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, felaketin 71. saatinde enkaz altından kutarılan minik Ahmet Eren'in ilk sözleri yüekleri sızlattı. Kendisini kurtaran ekipteki personele, "Anla yarın okulum var" diye Ahmet Eren herkesi duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 09:47
Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 09:47
Türkiye'yi sarsan asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarından mucize haberleri geliyor. Minik Ahmet Eren de depremdeki enkazdan 71 saat sonra kurtarıldı.
Ahmet Eren'in ilk sözleri ise herkesi duygulandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu o anları paylaştı.
"BU ÜLKENİN YARINLARI SENSİN"
Bakan Karaismailoğlu, '71. saatte gelen mucize' notunu düşerek, "Güzel yavrumuz Ahmet Eren'i kurtardık. İlk sözleri "yarın okulum var" oldu… Bu ülkenin yarınları, umutları sensin…" ifadelerini kullandı.