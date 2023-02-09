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Enkaz altında 71 saatten sonra ilk sözleri: "Abla yarın okulum var" oldu! Minik Ahmet Eren herkesi duygulandırdı!

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, felaketin 71. saatinde enkaz altından kutarılan minik Ahmet Eren'in ilk sözleri yüekleri sızlattı. Kendisini kurtaran ekipteki personele, "Anla yarın okulum var" diye Ahmet Eren herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 09:47 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





