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Haberler Galeri Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?

Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandıklara giderken oyların hangi durumlarda geçerli olacağı seçmenler tarafından araştırılıyor. Kimliklerini yenilemeyen vatandaşlar 'Eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?' sorularını araştırıyor. İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:39 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:54
Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?

Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu? 14 Mayıs seçimleri eski kimlikle oy kullanabilir miyim? soruları henüz yeni kimliğe geçmeyen vatandaşlar tarafından seçim öncesi araştırılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI?
Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilir.

Eski tip nüfus cüzdanı ile oy kullanılabilir.

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Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?

" Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek."

Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?

SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLERE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?
Cumhurbaşkanı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına sunulması hakkındaki bilgilere "www.ysk.gov.tr" internet sayfamızın "Kurumumuz/Seçim Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat"" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?

ADRES KAYDIMIN OLDUĞU YER DIŞINDA BAŞKA BİR YERDE (YAZLIKTA, KÖYDE, TATİLDE VB.) OY KULLANABİLİR MİYİM?

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

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