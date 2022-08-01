EYT'de son durum: 6 maddede primler nasıl tamamlanacak?
Son dakika...Emelilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar devam ederken 1999 yılından önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartından ötürü emekli olamamış sigortalı çalışanların bu kapsama girip girmeyeceği merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sunulan 6 maddede çözüm imkanı sunuluyor. Peki, primler nasıl tamamlanacak? EYT'nin 6 maddede çözümü nasıl? Cevaplar haberimizin detayında…
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:26Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:40
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8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25 kadınlar da ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor.