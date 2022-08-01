  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri EYT'de son durum: 6 maddede primler nasıl tamamlanacak?

EYT'de son durum: 6 maddede primler nasıl tamamlanacak?

Son dakika...Emelilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar devam ederken 1999 yılından önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartından ötürü emekli olamamış sigortalı çalışanların bu kapsama girip girmeyeceği merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sunulan 6 maddede çözüm imkanı sunuluyor. Peki, primler nasıl tamamlanacak? EYT'nin 6 maddede çözümü nasıl? Cevaplar haberimizin detayında…

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:26 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:40
EYT’de son durum: 6 maddede primler nasıl tamamlanacak?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25 kadınlar da ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
EYT’de son durum: 6 maddede primler nasıl tamamlanacak?

Bunun haricinde de 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor. Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor.

EYT’de son durum: 6 maddede primler nasıl tamamlanacak?

8 Eylül 1999'da çıkartılan yaşa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti.

EYT’de son durum: 6 maddede primler nasıl tamamlanacak?

EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Bu durumda yılını ve primini tamamlamış olarak EYT'li olanlar emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.

EYT’de son durum: 6 maddede primler nasıl tamamlanacak?

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayan birçok vatandaşın henüz primleri tamamlanmamış durumda.

  • SON DAKİKA