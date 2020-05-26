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Haberler Galeri Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Uşak'ta Kovid-19 ile temaslı olabilecek kişilere ulaşan "sağlık dedektifleri", salgının önüne geçilmesi için mesailerine gece de devam ediyor. Doktor Gülce Büke Sanalan, "Doğru kişiyi izole ettiğimde aslında kendi ailemi ve saat kaç olursa olsun ben o kapıya gittiğimde aslında birçok kişiyi koruduğumu biliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 13:02 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 13:03
Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananların temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekibi, çalışmalarını gece de sürdürüyor.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 61'i kadın 69 kişilik filyasyon ekibi, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarına devam ediyor.

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Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Her sabah Sağlıklı Hayat Merkezi'nde toplanan filyasyon görevlilerince, gelen sonuçlar değerlendirildikten sonra test yapılacak kişiler belirleniyor.

İşlerini büyük bir titizlikle yapan filyasyon ekibi, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak bu hastaların temas ettiği kişilerle telefonla irtibat kuruyor.

Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere gidiyor ve bu kişilerden aldıkları numuneleri Kütahya ve Denizli'deki referans hastanelerin laboratuvarlarına gönderiyor.

Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Gün sonu gelen testlerin sonuçlarına göre temaslı kişilerle irtibata geçen filyasyon ekibi, gece de belirlenen adreslere gidiyor, hastalıkla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparak bu kişilerin izolasyonda kalmasını sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bayramda da görevini fedakarca yerine getirdiğini söyledi.

Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Filyasyon ekibinin Kovid-19 ile mücadelede önemli bir görev üstlendiğini belirten Kavas, "Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat, bayram, tatil demeden fedakarca çalışıyor. Onların bu gayretli çalışmaları neticesinde salgın belli bir kontrol aşamasına geldi. Vaka sayılarımızda düşüşler başladı. İnşallah vatandaşlarımızın da kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu döneme uyumlarıyla birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Hastalığın kontrol altına alınması konusunda sadece sağlık çalışanlarının çabasının yeterli olmayacağına dikkati çeken Kavas, tüm vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

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