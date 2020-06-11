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Haberler Galeri Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı, bugün tamamlanacak. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkımın tamamlanacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:02 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:08
Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Can- Dilek Dündar çiftinin villasında dün ara verilen yıkım işlemlerine bugün devam edildi. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanını işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi.

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Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi:

Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi.

Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı; alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

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