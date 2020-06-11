Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı; alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

