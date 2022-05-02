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Haberler Galeri Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar

Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde gübreden enerji üretmek için 5 yıl önce kurulan biyogaz tesisi, cezaevinin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Kurum Müdürü Murat Yılmaz, "Dışarıdan gübre takviyesi yapıp reaktörün tam kapasite çalışmasını sağlıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:28 Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:28
Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun elektrik ihtiyacının yarıya yakınını gübreden enerji üreten biyogaz tesisi karşılıyor.

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Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar

Cezaevi bünyesindeki 140 dönüm arazi üzerine, 2 bin 400 büyükbaş hayvan kapasiteli tesisteki gübrenin değerlendirilmesi için 5 yıl önce İzmir Kalkınma Ajansıyla yürütülen proje kapsamında saatte 350 kilovatlık üretim kapasitesine sahip biyogaz tesisi kuruldu.

Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar

Tam kapasite çalıştığında kurumun elektriğinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan tesisle, elektrik giderinin azalması sağlandı.

Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar

Kovid-19 salgını nedeniyle hükümlülerin izne gönderilmesinin ardından hayvan sayısını azaltmak zorunda kalan cezaevi yönetimi, biyogaz tesisinin tam kapasite çalışması için bu kez kent genelinden gübre almaya başladı.

Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar

Kamyonlarla kuruma getirilen gübre, burada elektriğe dönüştürülüyor. Arta kalan kısım da tarımsal gübre olarak değerlendiriliyor.

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