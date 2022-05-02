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Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar
Foça Açık cezaevi bildiklerimizden çok farklı! Elektriğinin yarıya yakınını gübreden üretiyorlar
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde gübreden enerji üretmek için 5 yıl önce kurulan biyogaz tesisi, cezaevinin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Kurum Müdürü Murat Yılmaz, "Dışarıdan gübre takviyesi yapıp reaktörün tam kapasite çalışmasını sağlıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:28
Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:28
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun elektrik ihtiyacının yarıya yakınını gübreden enerji üreten biyogaz tesisi karşılıyor.
Cezaevi bünyesindeki 140 dönüm arazi üzerine, 2 bin 400 büyükbaş hayvan kapasiteli tesisteki gübrenin değerlendirilmesi için 5 yıl önce İzmir Kalkınma Ajansıyla yürütülen proje kapsamında saatte 350 kilovatlık üretim kapasitesine sahip biyogaz tesisi kuruldu.
Tam kapasite çalıştığında kurumun elektriğinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan tesisle, elektrik giderinin azalması sağlandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle hükümlülerin izne gönderilmesinin ardından hayvan sayısını azaltmak zorunda kalan cezaevi yönetimi, biyogaz tesisinin tam kapasite çalışması için bu kez kent genelinden gübre almaya başladı.
Kamyonlarla kuruma getirilen gübre, burada elektriğe dönüştürülüyor. Arta kalan kısım da tarımsal gübre olarak değerlendiriliyor.