  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Gece Çeşme'deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi

Gece Çeşme'deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında hasar gören alansa havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 12:21
Gece Çeşme’deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi

Çeşme Ildır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gece Çeşme’deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi

Evlere yakın bir bölge olması nedeniyle yüreklerin ağza geldiği yangın sonrası zarar gören alan, dron pilotu tarafından havadan görüntülendi.

Gece Çeşme’deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi

Yangın, dün saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı.

İddiaya göre atılan bir izmaritten dolayı evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Gece Çeşme’deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi

Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi.

Gece Çeşme’deki yangın korkutmuştu! Yanan alan havadan görüntülendi

Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 2,5 saatte kontrol altına alındı.

  • SON DAKİKA