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Hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor
6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor. Kamyonların oluşturduğu yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 10:17Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 10:27
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.