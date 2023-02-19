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Haberler Galeri Hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor

Hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor

6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor. Kamyonların oluşturduğu yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 10:17 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 10:27
Hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Kahramanmaraş’ın enkazı böyle taşınıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Kahramanmaraş’ın enkazı böyle taşınıyor

Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor.

Hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Kahramanmaraş’ın enkazı böyle taşınıyor

Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.

Hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Kahramanmaraş’ın enkazı böyle taşınıyor

"GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ"
Devlet Su İşleri'nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, "Depremin 2'nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz.

Hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Kahramanmaraş’ın enkazı böyle taşınıyor

Türkiye'nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz" şeklinde konuştu.

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