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Haberler Galeri Helikopterli yardım seferberliği! İnsan zinciri oluşturuldu

Helikopterli yardım seferberliği! İnsan zinciri oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan illerden biri Hatay oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılırken ulaşımı güç yerlere ise helikopter destekli yardımlar gidiyor.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:43 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:51
Helikopterli yardım seferberliği! İnsan zinciri oluşturuldu

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu.

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Helikopterli yardım seferberliği! İnsan zinciri oluşturuldu

Depremin en çok etkilediği ve yüzlerce binanın yerle bir olduğu kentte, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yardımlar, afetzedelere ulaştırılıyor.

Helikopterli yardım seferberliği! İnsan zinciri oluşturuldu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel, insan zinciri oluşturup, yardım malzemelerini askeri helikopterlere taşıyor. Havalanan helikopterler, yardımları kırsal bölgedeki afetzedelere dağıtıyor.

Helikopterli yardım seferberliği! İnsan zinciri oluşturuldu

Ekiplerin zamanla yarıştığı bu anlar, bölgeye yardıma giden DSİ Trabzon Bölge Basın Halka İlişkiler Sorumlusu Murat Aydın tarafından görüntülendi.

Helikopterli yardım seferberliği! İnsan zinciri oluşturuldu
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