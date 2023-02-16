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Helikopterli yardım seferberliği! İnsan zinciri oluşturuldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan illerden biri Hatay oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılırken ulaşımı güç yerlere ise helikopter destekli yardımlar gidiyor.
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:43Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:51
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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu.
Depremin en çok etkilediği ve yüzlerce binanın yerle bir olduğu kentte, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yardımlar, afetzedelere ulaştırılıyor.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel, insan zinciri oluşturup, yardım malzemelerini askeri helikopterlere taşıyor. Havalanan helikopterler, yardımları kırsal bölgedeki afetzedelere dağıtıyor.
Ekiplerin zamanla yarıştığı bu anlar, bölgeye yardıma giden DSİ Trabzon Bölge Basın Halka İlişkiler Sorumlusu Murat Aydın tarafından görüntülendi.