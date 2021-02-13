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Hortumun vurduğu Ayvalık’ta "kar geliyor" uyarısı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz Perşembe akşamı şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortum olayı sonrasında adeta savaş alanına dönen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu. Ayvalık halkına geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Yılmaz, "Yaşanılan doğal bir afetti. Şu anda yaraları sarıyoruz. Meteoroloji verilerine göre; önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor" uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:56
Hortumun vurduğu Ayvalık’ta kar geliyor uyarısı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz Perşembe akşamı şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortum olayı sonrasında adeta savaş alanına dönen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür ve çok sayıda partililerle birlikte, Çamlık Paşalimanı ve Sarımsaklı'da hortum nedeniyle çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, hortum sonrasında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı

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Hortumun vurduğu Ayvalık’ta kar geliyor uyarısı

Başkan Yılmaz, gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hortumun vurduğu Ayvalık’ta kar geliyor uyarısı
Hortumun vurduğu Ayvalık’ta kar geliyor uyarısı

"YAŞANILAN AFET OLAYLARI İKLİM DEĞİŞİKLERİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKIYOR"

İlk açıklamayı yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'a geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Sonuç itibariyle yaşanılan olay doğal bir afettir. Özellikle Sarımsaklı bölgesinde hortumun geçtiği bölgede ciddi hasarlar oluşmuş durumda. Daha sonra Çamlık'taki Paşalimanı'nda bulunan Ayvalık Belediyesine ait sosyal tesisimiz ve çevresinde de çok ciddi hasarlar medyana geldi. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. Olayın yaşandığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasının olması da herhangi bir can kaybının olmamasında en büyük etkendi. Ama son zamanlarda özellikle Ayvalık'ta yaşanılan bu tür doğal afetlere, dünya genelinde yaşanılan iklim değişiklikleri nedeniyle oluyor. Allah beterinden korusun" dedi.

Hortumun vurduğu Ayvalık’ta kar geliyor uyarısı

"YARALARI SARIYORUZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı açıklamada, Ayvalık halkına geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yaşanılan doğal bir afetti. Öncelikle hiç kimsenin canına zarar vermemesi tek tesellimiz. Şu anda yaraları sarıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu bölgelerde yaşayan halkımız normal hayatlarına döneceklerdir. İzlenimlerimize göre, Sarımsaklı'da 12-13 binanın çatısı hasar görmüş. Hortum olayının izlerini silebilmek adına işbirliği çok önemli...

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