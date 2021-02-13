Hortumun vurduğu Ayvalık’ta "kar geliyor" uyarısı

"YAŞANILAN AFET OLAYLARI İKLİM DEĞİŞİKLERİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKIYOR"

İlk açıklamayı yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'a geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Sonuç itibariyle yaşanılan olay doğal bir afettir. Özellikle Sarımsaklı bölgesinde hortumun geçtiği bölgede ciddi hasarlar oluşmuş durumda. Daha sonra Çamlık'taki Paşalimanı'nda bulunan Ayvalık Belediyesine ait sosyal tesisimiz ve çevresinde de çok ciddi hasarlar medyana geldi. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. Olayın yaşandığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasının olması da herhangi bir can kaybının olmamasında en büyük etkendi. Ama son zamanlarda özellikle Ayvalık'ta yaşanılan bu tür doğal afetlere, dünya genelinde yaşanılan iklim değişiklikleri nedeniyle oluyor. Allah beterinden korusun" dedi.