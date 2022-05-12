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İlk defa İzmir'de sergilenmeye başlandılar! Hepsi 'kehanet merkezi'nde bulundu

Antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında gösterilen Klaros Kutsal Alanındaki kazılarda çıkarılan heykelcikler, İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başladı. Müze müdürü Cengiz Topal, "Apollon aslında şehir tanrılarından, kahin tanrılardan biridir, onun için bilicilik merkeziyle ilişkilidir. Güzellikleri de temsil eder. Heykellere dikkat ederseniz çok güzel işlenmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:46 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





