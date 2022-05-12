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İlk defa İzmir'de sergilenmeye başlandılar! Hepsi 'kehanet merkezi'nde bulundu

Antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında gösterilen Klaros Kutsal Alanındaki kazılarda çıkarılan heykelcikler, İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başladı. Müze müdürü Cengiz Topal, "Apollon aslında şehir tanrılarından, kahin tanrılardan biridir, onun için bilicilik merkeziyle ilişkilidir. Güzellikleri de temsil eder. Heykellere dikkat ederseniz çok güzel işlenmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:46 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:49
İlk defa İzmir’de sergilenmeye başlandılar! Hepsi ’kehanet merkezi’nde bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.

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İlk defa İzmir’de sergilenmeye başlandılar! Hepsi ’kehanet merkezi’nde bulundu

Yunan mitolojisinde ateş, ışık, güneş ve gerçeklikle ilişkilendirilen. kahin özellikleriyle de tanımlanan Apollon'a adanan Klaros kehanet (bilicilik) merkezindeki kazılar devam ediyor.

İlk defa İzmir’de sergilenmeye başlandılar! Hepsi ’kehanet merkezi’nde bulundu

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu düşünülen kehanet merkezinden çıkarılan heykeller ise İzmir Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete açıldı.

İlk defa İzmir’de sergilenmeye başlandılar! Hepsi ’kehanet merkezi’nde bulundu

"Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında her ay eşsiz eserlerin depolardan çıkarılarak sergilendiği müzenin mayıs ayı konuğu "Apollon" heykelleri oldu.

İlk defa İzmir’de sergilenmeye başlandılar! Hepsi ’kehanet merkezi’nde bulundu

Apollon büstü, 7 heykelcik ve 1 mühür, İzmir Arkeoloji Müzesinin Hazine Odasında mitoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.

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