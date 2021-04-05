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İngiliz ajan 100 yıl önce Türkiye'de bakın nereleri fotoğraflamış!
İngilizlerin meşhur kadın seyyah, yazar ve casus Gertrude Margaret Lowthian Bell'in, 100 yıl önce çektiği fotoğraflar satışa çıkarıldı. Tam bir asır önce Türkiye'ye de gelen casus, o bölgeleri fotoğraflamış...
Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:38
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Newcastle Üniversitesi'ndeki Gertrude Bell Kütüphanesi'nin internet üzerinden satışa çıkardığı fotoğraflar arasında, Bell'in İzmir Kalesi, Efes, Milet, Priene ve bazı diğer antik kentlere ait olanlar da yer aldı.
Oxford Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan, Arap çöllerine yaptığı seyahatler yüzünden Arap ülkelerinde 'Çölün kızı' ve 'Irak'ın taçsız kraliçesi' olarak anılan Bell'in anılarından ilk kez 1899 yılının Aralık ayında İzmir'e geldiği ortaya çıktı.
Bell anılarında, "Ülke insanları gri bir gökyüzü altında gülümsüyor ve keyifliler. Zeytin, incir, sultan üzümü ve mısır tarlaları arasından geçerek geldiğimiz Ayasuluk'ta hancı Karpauza'yla tanıştık.
Onunla St. John Kilisesi, İsabey Camii, Ayasuluk Harabeleri'ni ve Efes Antik Kenti'ni gezdik. Efes Antik Kenti'ndeki tiyatroya hayran kaldım
BELL KİMDİR
Gertrude Margaret Lowthian Bell 14 Temmuz 1868 tarihinde İngiltere'nin Durham County kentinde zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yazar,seyyah,casus ve dağcı olan Bell,1897-1898 ve 1902-1903 yıllarında iki kez dünya turuna çıktı.