İran’da 2 kişide koronavirüsü teşhis edildiği bildirildi

İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
Cihanpur, "Son 2 gün içinde Kum'da şüpheli koronavirüs vakaları tespit edilmiş. Raporlar alındıktan sonra, Kum'da bulaşıcı hastalık belirleme ve yönetim ekipleri ile hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir" dedi.
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
Cihanpur, mevcut protokoller uyarınca şüpheli kişilerin izole edildiğini ve laboratuvar örneklerinin alındığını belirterek, "Gönderilen örnekler arasında, yapılan ilk testin sonuçlarında iki şüpheli pozitif koronavirüs vakası ve bazı B tipi influenza vakası rapor edilmiştir" dedi.
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
Kiyanuş Cihanpur, "Testlerin sonraki adımları devam ediyor ve bu testlerin nihai sonuçları belirlendikten sonra kamuya açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
Japonya'da karantina süreci bugün itibariyle sona eren gemideki 79 kişide daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı.