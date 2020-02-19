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İran’da 2 kişide koronavirüsü teşhis edildiği bildirildi

Koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Çin'de binlerce kişinin ölümüne yol açan virüsün, İran'ın Kum şehrinde 2 kişide tespit edildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:17 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:32
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'ın Kum şehrinde son 2 gün içerisinde şüpheli korona virüs vakaları tespit edildiğini söyledi.

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İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi

Cihanpur, "Son 2 gün içinde Kum'da şüpheli koronavirüs vakaları tespit edilmiş. Raporlar alındıktan sonra, Kum'da bulaşıcı hastalık belirleme ve yönetim ekipleri ile hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir" dedi.

İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi

Cihanpur, mevcut protokoller uyarınca şüpheli kişilerin izole edildiğini ve laboratuvar örneklerinin alındığını belirterek, "Gönderilen örnekler arasında, yapılan ilk testin sonuçlarında iki şüpheli pozitif koronavirüs vakası ve bazı B tipi influenza vakası rapor edilmiştir" dedi.

İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi

Kiyanuş Cihanpur, "Testlerin sonraki adımları devam ediyor ve bu testlerin nihai sonuçları belirlendikten sonra kamuya açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi
İran’da 2 kişide korona virüsü teşhis edildiği bildirildi

Japonya'da karantina süreci bugün itibariyle sona eren gemideki 79 kişide daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı.

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