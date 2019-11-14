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İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası

Halk Bank davası FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 00:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 00:53
İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası

Halk Bank davası FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası...

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İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası
İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası
İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası
İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası
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