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> İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası
İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası
Halk Bank davası FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası...
Giriş Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 00:50Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 00:53
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Halk Bank davası FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası...