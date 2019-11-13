Haberler
> Galeri
> İşte Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinden kareler...
İşte Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinden kareler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, ABD Başkanı Trump ve eşi kapıda karşıladı. İşte Başkan Erdoğan, Trump görüşmesinden kareler...
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 21:44Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 21:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, ABD Başkanı Trump ve eşi kapıda karşıladı. İşte Başkan Erdoğan, Trump görüşmesinden kareler...