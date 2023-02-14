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İşte tren rayları yamultan korkunç kuvvet! Felaketin boyutu gözler önüne serildi!
İşte tren rayları yamultan korkunç kuvvet! Felaketin boyutu gözler önüne serildi!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem, 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin gerçek boyutunu, yamulan tran rayları gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 14:04
İşte tren rayları yamultan korkunç kuvvet! Felaketin boyutu gözler önüne serildi!
Adıyaman'a bağlı Gölbaşı ilçesinde depremin etkisiyle tren raylarının yamulduğu görüldü. Depremin raylara etkisi, havadan da görüntülendi.
İşte tren rayları yamultan korkunç kuvvet! Felaketin boyutu gözler önüne serildi!
Depremin şiddeti tren raylarından da gözlemlendi. Gölbaşı'ndan Adana'ya giden tren hattında, depremin bölgedeki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi.
İşte tren rayları yamultan korkunç kuvvet! Felaketin boyutu gözler önüne serildi!
Yamulan ve tel gibi bükülen tren rayları havadan da görüntülendi.
İşte tren rayları yamultan korkunç kuvvet! Felaketin boyutu gözler önüne serildi!
İşte tren rayları yamultan korkunç kuvvet! Felaketin boyutu gözler önüne serildi!