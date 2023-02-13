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İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu hemşire! Kaçmak yerine hastalarına koştu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği 10 ilden biri olan Gaziantep'te depreme görev yaptığı hastanede yakalanan hemşire Şeyma Alakuş, sergilediği davranışla herkesi duygulandırdı. Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koşup tahliyelerini sağladığı anların görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





