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İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu hemşire! Kaçmak yerine hastalarına koştu!
İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu hemşire! Kaçmak yerine hastalarına koştu!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği 10 ilden biri olan Gaziantep'te depreme görev yaptığı hastanede yakalanan hemşire Şeyma Alakuş, sergilediği davranışla herkesi duygulandırdı. Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koşup tahliyelerini sağladığı anların görüntüleri kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:19
Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:19
İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu hemşire! Kaçmak yerine hastalarına koştu!
6 Şubat gecesi saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te çok şiddetli bir şekilde hissedildi.
İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu hemşire! Kaçmak yerine hastalarına koştu!
10 ilde etkili olan depreme ilişkin çıkan yeni görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne sererken, Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kayda geçen görüntü, izleyenleri duygulandırdı.
İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu hemşire! Kaçmak yerine hastalarına koştu!
TRT Haber'de yer alan habere göre; Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla koşturdu.
İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu hemşire! Kaçmak yerine hastalarına koştu!
Genç hemşire, binadan tahliye ettiği hastaları bırakıp başka hastalar için tekrar hastaneye girdi.
İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu hemşire! Kaçmak yerine hastalarına koştu!
O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.