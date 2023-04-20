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Haberler Galeri İşte "Türkiye'nin bağımsızlık ateşi"nin hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı!

İşte "Türkiye'nin bağımsızlık ateşi"nin hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı!

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşifleri Karadeniz'de gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini müjdeledi. Bölgede kartları yeniden dağıtan bu keşif sonrası Türkiye hem filosunu güçlendirdi hem de yeni keşiflerde hız kesmedi. Nitekim doğal gaz yeni keşiflerle ilk açıklandığı rakamların 2 katından fazla artarak 710 milyar metreküpe yükseldi. Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı eski Bakanı Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı. İşte Türkiye'nin bölgede dengeleri değiştiren dev enerji adamının hikayesi...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 11:27 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 11:33
İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı!

Karadeniz gazı karaya çıkıyor. Mayıs ayında da hanelere ulaşacak. İlk test için yanma işlemleri 2 önce başlatılan Karadeniz gazının hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal bugün gerçek oldu. Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı. Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla atıldı.

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İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı!

TÜRKİYE BUGÜN SAAT 20.23'E KİLİTLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.23'te Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak. Törende Başkan Erdoğan'ın önemli bir müjdeyi vatandaşlarla paylaşması bekleniyor.

İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı!

İŞTE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN O TARİHİ KONUŞMA

İlk test için yanma işlemleri iki gün önce başlatılan Karadeniz Gazı'nın hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal bugün gerçek oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı!

6 NİSAN 2017

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı!
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