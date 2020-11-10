İzmir Atatürk’ü anıyor!

İzmir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.Kentte 1 dakikalık saygı duruşuna, vatandaşlar sokaklarda, caddelerde ve evlerinde katıldı. Sürücüler de kontak kapatıp, saygı duruşuna eşlik etti.