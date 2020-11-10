İzmir Atatürk’ü anıyor!

İzmir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.Kentte 1 dakikalık saygı duruşuna, vatandaşlar sokaklarda, caddelerde ve evlerinde katıldı. Sürücüler de kontak kapatıp, saygı duruşuna eşlik etti.
Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 10:49
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İzmir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.
Atatürk'ün ebediyete intkal edişinin 82'nci yıl dönümünde, İzmir'de saatler 09.05'i gösterdiğinde adeta hayat durdu.
Kentte 1 dakikalık saygı duruşuna, vatandaşlar sokaklarda, caddelerde ve evlerinde katıldı. Sürücüler de kontak kapatıp, saygı duruşuna eşlik etti.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla İzmir'de anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.