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İzmir Atatürk’ü anıyor!

İzmir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.Kentte 1 dakikalık saygı duruşuna, vatandaşlar sokaklarda, caddelerde ve evlerinde katıldı. Sürücüler de kontak kapatıp, saygı duruşuna eşlik etti.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 10:49
İzmir Atatürk’ü anıyor!

İzmir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.

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İzmir Atatürk’ü anıyor!

Atatürk'ün ebediyete intkal edişinin 82'nci yıl dönümünde, İzmir'de saatler 09.05'i gösterdiğinde adeta hayat durdu.

İzmir Atatürk’ü anıyor!

Kentte 1 dakikalık saygı duruşuna, vatandaşlar sokaklarda, caddelerde ve evlerinde katıldı. Sürücüler de kontak kapatıp, saygı duruşuna eşlik etti.

İzmir Atatürk’ü anıyor!

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla İzmir'de anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Atatürk’ü anıyor!

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

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