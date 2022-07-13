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Haberler Galeri İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:33 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:34
İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

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İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

Öte yandan yangın, Rüzgar Enerji Santralleri (RES)'ninde etrafını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna kadar ilerledi.

İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

Bu nedenle, İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı
İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı
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