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İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı

İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:33 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





