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Haberler Galeri İzmir polisinden 23 Nisan korteji! Vatandaşlar balkondan alkışlarla destek verdi

İzmir polisinden 23 Nisan korteji! Vatandaşlar balkondan alkışlarla destek verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoy yaparak kutladı. Gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için yollara çıkan ekiplere vatandaşlar da balkondan alkışlarla destek verdi.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 15:26
İzmir polisinden 23 Nisan korteji! Vatandaşlar balkondan alkışlarla destek verdi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı bu sene de çocuklar evde geçiriyor.

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İzmir polisinden 23 Nisan korteji! Vatandaşlar balkondan alkışlarla destek verdi

Bayramı evde kutlayan çocuklar için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin bir çok noktasında kortej oluşturdu.

İzmir polisinden 23 Nisan korteji! Vatandaşlar balkondan alkışlarla destek verdi

Korteje katılan polis otoları, polisler tarafından Türk bayrakları ile süslendi. Kortejdeki polisler sirenlerle sokak ve caddelerden geçiş yaparken vatandaşlar da polis ekiplerine balkonlarından alkış ve bayraklarla destek verdi.

İzmir polisinden 23 Nisan korteji! Vatandaşlar balkondan alkışlarla destek verdi

ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ
Öte yandan oluşturulan kortejlerle kentteki cadde ve sokakları dolaşan polis ekipleri, geçiş noktalarında gördükleri çocuklara Türk Bayrağı ve Polis Teşkilatı logosunun bulunduğu flama armağan etti.

İHA

İzmir polisinden 23 Nisan korteji! Vatandaşlar balkondan alkışlarla destek verdi
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