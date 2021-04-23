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İzmir polisinden 23 Nisan korteji! Vatandaşlar balkondan alkışlarla destek verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoy yaparak kutladı. Gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için yollara çıkan ekiplere vatandaşlar da balkondan alkışlarla destek verdi.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





