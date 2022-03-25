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İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi eski binasına döndü! Ziyaretçilerini bekliyor

İzmir'de 1952 yılında Kültürpark içerisine bulunan binasında faaliyete geçen İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi, 1973 yılında Konak'taki büyük binasına taşınmıştı. 30 Ekim 2020 depreminin ardından binanın kullanılmaması kararı üzerine müze içerisindeki eserler koruma altına alınmıştı. Yapılan yenileme çalışmaları ile İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Kültürpark'ta kapılarını yeniden açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Eserlerimiz için iklimlendirme ve teknik depolama alanı hazırlayarak 591 sanat eserimizi taşıdık ve koruma altına aldık. 100 eserden oluşan seçki, dönemsel sergiler ve etkinlikler sanatseverleri ağırlayacak" dedi.

Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 14:24 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





