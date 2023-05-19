  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Halk oyunlarının oynandığı törende, farklı dallarda sporcular da gösteri sundu.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:42 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:47
İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İzmir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 104 yıl önce gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'de coşkulu bir törenle kutlandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İzmir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İzmir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

"19 MAYIS ŞANLI DİRENİŞİN MİLADIDIR"
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik v Spor Bayramı vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli adımlardan birinin atıldığı 19 Mayıs 1919'un, 104. yıl dönümünü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak bir kez daha coşkuyla ve kıvançla kutluyoruz. Zafere inanmış bir milletin kutlu yürüyüşünün başlangıcı olan 19 Mayıs; aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde Samsun'dan başlattığı şanlı direnişin miladıdır.

İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İzmir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarabilme hedefimiz için bize ilham ve güç veren özel günlerden biri olan 19 Mayıs'ın, Atatürk tarafından, gençliğimize bayram olarak armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı saydığımız evlatlarımıza verilen önemin en büyük göstergesidir. Milletimizin en büyük zenginliği, gücü ve umudu gençlerimizin bugün de aynı heyecanla, geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak, ülkemizi; bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültürde ve sanatta, eğitimde ve sporda elde edecekleri başarılarla çok daha ileri noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum.

İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İzmir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğrunda şehadete ermiş bütün şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Başta İzmirli genç hemşehrilerim olmak üzere tüm gençliğin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."

  • SON DAKİKA