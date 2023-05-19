İzmir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarabilme hedefimiz için bize ilham ve güç veren özel günlerden biri olan 19 Mayıs'ın, Atatürk tarafından, gençliğimize bayram olarak armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı saydığımız evlatlarımıza verilen önemin en büyük göstergesidir. Milletimizin en büyük zenginliği, gücü ve umudu gençlerimizin bugün de aynı heyecanla, geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak, ülkemizi; bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültürde ve sanatta, eğitimde ve sporda elde edecekleri başarılarla çok daha ileri noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum.