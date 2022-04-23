İzmir’de 23 Nisan coşkusu! Bayrağını kapan koştu

Türk milletinin, inanç azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen zaferle taçlandırdığını ifade eden Yentür, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak da milli iradenin gücünü tescil ettiğini dile getirdi.