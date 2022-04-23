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Haberler Galeri İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Bayrağını kapan koştu

İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Bayrağını kapan koştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. 2 sene boyunca korona virüs önlemleri doğrultusunda kutlama yapılmayan İzmir, bu sene bin 500 öğrencinin renkli gösterileriyle şenlendi.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 12:47 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 12:51
İzmir’de 23 Nisan coşkusu! Bayrağını kapan koştu

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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İzmir’de 23 Nisan coşkusu! Bayrağını kapan koştu

Kutlama programı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İzmir’de 23 Nisan coşkusu! Bayrağını kapan koştu

Öğrenciler, programa katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çiçek verdi.

İzmir’de 23 Nisan coşkusu! Bayrağını kapan koştu

Yentür, törende, TBMM'nin açılışının 102. yılına ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

İzmir’de 23 Nisan coşkusu! Bayrağını kapan koştu

Türk milletinin, inanç azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen zaferle taçlandırdığını ifade eden Yentür, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak da milli iradenin gücünü tescil ettiğini dile getirdi.

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