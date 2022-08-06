İzmir’de 5 yıl önceki yangında alevlere teslim olan 12 bin hektarlık alan küllerinden yeniden doğdu

Bu arada sahadaki yanmış ağaçlar kesildi, ekonomik olarak değerlendirilerek buradan uzaklaştırıldı. Yanan sahada hangi tür teknik çalışma yapılacağı belirlendi. Aynı yıl içinde 150 hektarlık alan, doğal yollarla yani kalan ağaçların tohumlarıyla gençleştirildi. Sahaya 1 milyon 200 bin çeşitli türlerde yangına dayanıklı fidanlar dikildi. Yüzde 100 başarılı bir çalışma oldu" dedi.