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Haberler Galeri İzmir'de 5 yıl önceki yangında alevlere teslim olan 12 bin hektarlık alan küllerinden yeniden doğdu

İzmir'de 5 yıl önceki yangında alevlere teslim olan 12 bin hektarlık alan küllerinden yeniden doğdu

İzmir'in Menderes ilçesindeki 5 yıl önce çıkan 12 bin hektar ormanın yandığı alan, geçen zaman içinde yeniden ağaçlandırıldı. Bölgedeki değişim dronla havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:22
İzmir’de 5 yıl önceki yangında alevlere teslim olan 12 bin hektarlık alan küllerinden yeniden doğdu

Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz 2017'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, 2 günde söndürüldü. İzmir'in en büyük yangınlarından olan yangında 12 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem dronla havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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İzmir’de 5 yıl önceki yangında alevlere teslim olan 12 bin hektarlık alan küllerinden yeniden doğdu

Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü yürek burktu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 1500 kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı. Yanan sahaya kızılçam, kara servi, badem, dut, biberiye, lavanta, dağ muşmulası, iğde, yalancı akasya türlerinden oluşan toplam 1 milyon 200 bin 846 fidan dikildi. Aradan geçen zamanla yangının izleri silindi. Dikilen fidanların boyu 2,5 metreye kadar uzadı. Bu kez dronla çekilen görüntüler, yüz güldürdü. Yanan alanların yeşermesi, İzmir'in akciğeri ormanının tekrar canlanması sevindirdi.

İzmir’de 5 yıl önceki yangında alevlere teslim olan 12 bin hektarlık alan küllerinden yeniden doğdu

YÜZDE 100 BAŞARILI ÇALIŞMA
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, DHA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangın başladıktan 10 dakika sonra ekiplerin müdahaleye başladığını belirten Derince, "47 saatte yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. 12 bin hektarlık alan yandı. Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangından sonra ormanları kaderine bırakmıyoruz. Uzman arkadaşlarımız ve orman mühendislerimizle yanan alanda etüt çalışması yaptık.

İzmir’de 5 yıl önceki yangında alevlere teslim olan 12 bin hektarlık alan küllerinden yeniden doğdu

Bu arada sahadaki yanmış ağaçlar kesildi, ekonomik olarak değerlendirilerek buradan uzaklaştırıldı. Yanan sahada hangi tür teknik çalışma yapılacağı belirlendi. Aynı yıl içinde 150 hektarlık alan, doğal yollarla yani kalan ağaçların tohumlarıyla gençleştirildi. Sahaya 1 milyon 200 bin çeşitli türlerde yangına dayanıklı fidanlar dikildi. Yüzde 100 başarılı bir çalışma oldu" dedi.

İzmir’de 5 yıl önceki yangında alevlere teslim olan 12 bin hektarlık alan küllerinden yeniden doğdu

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, boyunu aşan fidanları işaret edip, "Fidanlarımıza adeta çocuk gibi bakıyoruz. Çapalanmaları, otlarının alınması, üzerine baskı yapan yabancı türlerin kesilmesi gibi bakımları yapıldı. Kendi bağımsızlığını kazanıncaya kadar fidanların bakımını yapıyoruz. Şu an fidanlarımız kendi bağımsızlığını kazanmış durumda" diye konuştu.

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