İzmir'de depremin ardından acil yıkılacak 71 binadan 67'sinin yıkımı tamamlandı

"İLK ETAPTA 3 BİN KONUT YAPILACAK"

Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yanında rezerv alan olarak belirlenen 1 milyon 380 bin metrekarelik bölgede teknik personel tarafından yürütülen zemin etüt çalışmaları, imar ve proje çalışmalarında da sona gelindi.

İlk etapta 3 bin konutun yapılması planlanan bölgede, zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Yatay mimariye ve bölge dokusuna uygun yeni konutların sosyal donatılarıyla yapılarak bir yıl içerisinde depremzedelerin kullanımına sunulması planlanıyor.