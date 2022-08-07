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İzmir'de ele geçirilen 11 bin 500 yıllık gizemli heykel! Uzmanları bekliyor
İzmir'de polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirdiği M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesinin deposunda koruma altına alındı.
Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2022 Pazar 12:15Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2022 Pazar 12:18
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İzmir'de tarihi eser operasyonunda 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi. Heykelin, Göbeklitepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlere benzediği belirtildi. M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesinin deposunda koruma altına alındı.