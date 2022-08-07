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Haberler Galeri İzmir'de ele geçirilen 11 bin 500 yıllık gizemli heykel! Uzmanları bekliyor

İzmir'de ele geçirilen 11 bin 500 yıllık gizemli heykel! Uzmanları bekliyor

İzmir'de polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirdiği M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesinin deposunda koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2022 Pazar 12:15 Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2022 Pazar 12:18
İzmir’de ele geçirilen 11 bin 500 yıllık gizemli heykel! Uzmanları bekliyor

İzmir'de tarihi eser operasyonunda 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi. Heykelin, Göbeklitepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlere benzediği belirtildi. M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesinin deposunda koruma altına alındı.

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İzmir’de ele geçirilen 11 bin 500 yıllık gizemli heykel! Uzmanları bekliyor

Prehistorik Dönem'e ait olduğu tahmin edilen heykel, AA ekibince görüntülendi.

İzmir’de ele geçirilen 11 bin 500 yıllık gizemli heykel! Uzmanları bekliyor

Dikdörtgen biçimli ve yaklaşık 70 santim yüksekliğindeki heykel, kaçakçıların elinden kurtarılan eserlerin bulunduğu kilitli depolarda tutuluyor.

İzmir’de ele geçirilen 11 bin 500 yıllık gizemli heykel! Uzmanları bekliyor

Gözenekli taştan yapılmış heykel, baş ve gövde kısmından oluşuyor.

Gözleri, burnu, kulakları ve kolları belirgin durumdaki heykelin yüzü en dikkat çekici özelliğini yansıtıyor.

İzmir’de ele geçirilen 11 bin 500 yıllık gizemli heykel! Uzmanları bekliyor

Savcılığın talebiyle farklı üniversitelerden bilim insanları ve arkeologların hazırlayacağı bilirkişi raporuyla eserin orijinal olup olmadığı ve bulunduğu bölgenin netleşmesi bekleniyor.

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