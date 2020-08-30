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İzmir'de esnafın çöp tepkisi!

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir sanayi sitesindeki çöp kutusu, çok sayıda iş yerinin kullanımında olduğu için her gün dolup taşıyor. Mahalle esnafı, çöp kokusundan şikayet ederek, Bornova Belediyesi'nin çöpü, daha sık toplamasını istedi.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 12:05 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 12:08
İzmir'de esnafın çöp tepkisi!

Tuna Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde bulunan çöp kutusu, her sabah temizlenmesine rağmen dolup taşıyor. Mahalle esnafı, fabrikalardan atılan yemek ve kumaş atıklarının koku yapmasından dolayı durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

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İzmir'de esnafın çöp tepkisi!

Çöpün yakınında bulunan bir büfenin sahibi Süleyman Tekin, "Haftada 3-5 kere buranın pisliklerinin yayıldığını hissediyoruz. Yetkililerin burayı bir an önce temizlemesini rica ediyorum. Koku geliyor, yayılıyor. Yaz günü yemek artığı olduğu için ister istemez kokuyor. Vatandaşlar rahatsız oluyor.

İzmir'de esnafın çöp tepkisi!

Ben, bizzat geliyorum arkaya ittiriyorum. Belediye temizlese de herkes getirip çöpünü buraya atıyor. Yetersiz kalıyor. Pislik sorunu çözülmüyor. Bir kamera sistemi takılmalı. Buraya fazladan çöp bırakanlara yaptırım uygulanmalı" dedi.

İzmir'de esnafın çöp tepkisi!

Mahalledeki tekstil fabrikasında çalışan Metin Sürengil ise "Belediye burayı daha fazla temizlemeli. Gereken yapılmıyor. Tozlar uçuyor ve pislik yaratıyor. 7 fabrikanın atıkları buraya geliyor. Çöp kutuları yeterli değil. Sürekli dolup taşıyor. Koku oluyor. Biz öğle aralarında büfeye geldiğimizde kokudan duramıyoruz. Şikayetçiyiz" diye konuştu.

DHA

İzmir'de esnafın çöp tepkisi!
İzmir'de esnafın çöp tepkisi!
İzmir'de esnafın çöp tepkisi!
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