İzmir'de esnafın çöp tepkisi!

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir sanayi sitesindeki çöp kutusu, çok sayıda iş yerinin kullanımında olduğu için her gün dolup taşıyor. Mahalle esnafı, çöp kokusundan şikayet ederek, Bornova Belediyesi'nin çöpü, daha sık toplamasını istedi.