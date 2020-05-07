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İzmir'de filyasyon ekipleriyle 1 gün! Nasıl çalışıyorlar
İzmir'de filyasyon ekipleriyle 1 gün! Nasıl çalışıyorlar
Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vakaları ve hastalıklı kişinin temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit edip, salgının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen filyasyon ekibi, İzmir'de 600 kişi ile sahada virüsle mücadele veriyor.
Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 09:47
Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 09:51
Yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele yurt genelinde sürüyor. Bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığı ve yayıldığını tespit edilmesi için filyasyon ekipleri de sahada vakaları ve vakaların temas veya yakın temasta bulunduğu kişileri tek tek araştırarak salgının önüne geçmek için çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen filyasyon ekibi, İzmir'de 600 kişi ile sahada virüsle mücadele ediyor.
Koronavirüs tespit edilen kişilerin temasta bulunduğu şüphelilerle iletişime geçen ekipler, bu kişilerden numune alıyor ve sosyal izolasyonunun sağlanması için 14 gün boyunca takip ediyor. Sabahın erken saatlerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Genel Başkanlık binasında toplanan ekipler, maske, eldiven, koruyucu gözlük takıp, koruyucu kıyafetlerini giyerek yola koyuluyor.
Ekipler, dün İzmir'in Karabağlar ilçesindeki koronavirüs testleri pozitif çıkan bir hastanın eşiyle görüştü. Ekiplerin bu çalışmasına DHA ekibi de eşlik etti.
Filyasyon ekipleri, öncelikle evde kaç kişinin yaşadığını, aile bireylerinin sağlık şikayeti olup olmadığını, koronavirüs tespit edilen kişinin diğer temasta bulunduğu kişileri sordu. Aile bireylerinden numune alan ekipler, ailenin sağlık şikayeti olmadığını öğrenince evde izolasyonun sağlanması için gerekli talimatları verdi. Ardından da diğer bağlantılı şüphelilerin tespiti için form doldurdu. Ekiplerin aldıkları numuneler incelenmek üzerine referans laboratuvarlarına iletildi.
Mücadelede filyasyonun büyük önemi olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, "Filyasyon bulaşıcı hastalıkların kaynağını bulmaya yönelik çalışmalardan bir tanesidir. Covid-19 hastalığında bunun ayrı bir değeri var, sadece bulaşıcı hastalığın kaynağını bulmuyoruz, aynı zamanda bu kaynaktan etkilenebilecek kişileri de saptıyoruz. Daha önce 422 kişilik bir ekiple bu çalışmaları yürütürken şimdi sayımızı 600'e çıkardık" dedi.
'BULAŞICI HASTALIKLARDA KAYNAĞI YOK ETMEK ÇOK ÖNEMLİ'
Ekiplerin pozitif vakanın temaslılarını belirlediğini ifade eden Dr. Kızılelma, "Temaslı mı yoksa yakın temaslı mı bunu belirleyip önlemler alıyoruz. Yakın temaslıysa başkalarına bulaştırmaması için kişiyi 14 gün izole ediyoruz. Temaslıysa da günlük hayatını sınırlandırmadan takibe alıyoruz.