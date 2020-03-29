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İzmir'de iki ayrı manzara! Pazarlar doldu meydanlar boş kaldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Havadan görüntülenen Konak tarihi saat kulesi ve çevresinde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Giriş Tarihi: 29 Mart 2020 Pazar 18:27Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020 Pazar 18:28
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İzmir'de, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen, belirli günlerde kurulan semt pazarları dolup, taşıyor. Maske ve eldiven takarak önlem alanlar ise sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.
Türkiye'de de salgının yayılmaması için üst üste yeni önlemler alınıyor. Ancak gıda ihtiyacını karşılamak zorunda olan vatandaşlar, özellikle marketlere ve mahallelerde kurulan pazar yerlerine gidiyor.
İzmir'in Şirinyer Mahallesi'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan pazara da yüzlerce insan geliyor.
İzmir'de diğer manzara ise meydanların boş kalması. İşte meydanlardaki sessizlikten kareler...