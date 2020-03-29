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İzmir'de iki ayrı manzara! Pazarlar doldu meydanlar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Havadan görüntülenen Konak tarihi saat kulesi ve çevresinde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2020 Pazar 18:27 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020 Pazar 18:28
İzmir'de iki ayrı manzara! Pazarlar doldu meydanlar boş kaldı

İzmir'de, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen, belirli günlerde kurulan semt pazarları dolup, taşıyor. Maske ve eldiven takarak önlem alanlar ise sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

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İzmir'de iki ayrı manzara! Pazarlar doldu meydanlar boş kaldı

Türkiye'de de salgının yayılmaması için üst üste yeni önlemler alınıyor. Ancak gıda ihtiyacını karşılamak zorunda olan vatandaşlar, özellikle marketlere ve mahallelerde kurulan pazar yerlerine gidiyor.

İzmir'de iki ayrı manzara! Pazarlar doldu meydanlar boş kaldı

İzmir'in Şirinyer Mahallesi'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan pazara da yüzlerce insan geliyor.

İzmir'de iki ayrı manzara! Pazarlar doldu meydanlar boş kaldı

İzmir'de diğer manzara ise meydanların boş kalması. İşte meydanlardaki sessizlikten kareler...

İzmir'de iki ayrı manzara! Pazarlar doldu meydanlar boş kaldı
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