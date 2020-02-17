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İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde husumetli iki aile arasında pompalı tüfeklerle çatışma çıktı. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:13
İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6315/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de aralarında husumet olan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan iki aile arasında tartışma çıktı.

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İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar

Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce her iki taraftan birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı.

İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar

Meydana gelen çatışmada saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar

Olaya tanık olan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahısları ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralı şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar

Öte yandan meydana gelen çatışma anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki aile arasındaki kavga ve pompalı tüfeklerin patladığı anlar görüldü.

İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı çatışma ile ilgili her iki aileden de 5 kişiyi gözaltına aldı

İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar

Ayrıca çatışmanın meydana geldiği mahalleye çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece bekçileriyle beraber mahallede güvenlik önlemi alacağı öğrenildi.

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