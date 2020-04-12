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Haberler Galeri İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2020 Pazar 14:39 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020 Pazar 14:39
İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Alınan bilgiye göre, 5. Sanayi Sitesi'nde hurda ve atık geri dönüşümü yapılan 7419/10 Sokak'taki tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İşletmenin diğer bölümleri ve çevresindeki ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ormanlık alandaki yangını söndüren ekipler, depo bölümündeki alevleri de kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

AA

İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
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