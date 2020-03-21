İzmir'de pazar esnafının bazısı maske ve eldiven taktı, bazısı önlem almadı

'BİRÇOK ARKADAŞIMIZ TEZGAHINI AÇMADI'

Bir diğer sebze satıcısı Ali Durmazlar da, birçok pazarcının tezgah açmadığını söyleyerek, "Eğer bizler korkup işimizin başına geçmezsek halkımız kıtlıkla karşı karşıya kalır. Bazı arkadaşlarımız bahçelerinden ürünlerini bile toplamadı. Bu böyle devam ederse halkımız ne yiyecek? Evinde duran insanlar ihtiyaçların nasıl karşılayacak? Buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin ve tezgahlarının başına geçsin. Biz olabildiğince ürünleri kendimiz seçip müşteriye vermeye dikkat ediyoruz. Eldiven ve maske takıyoruz, yapabileceklerimiz bunlar" diye konuştu

