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Haberler Galeri İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

İzmir'de çevre katliamı, yürek sızlatan görüntüler. Tarım alanlarını moloz çöplüğüne çevirdiler. İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:21
İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

Menderes'in Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

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İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini aktardı.

İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

Öte yandan drone ile havadan görüntülenen alandaki molozların geliş bir alanı kapladığı görüldü.

AA

İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor
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