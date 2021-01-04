Haberler Galeri İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

İzmir'de tarım alanları moloz çöplüğüne döndü! Gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

İzmir'de çevre katliamı, yürek sızlatan görüntüler. Tarım alanlarını moloz çöplüğüne çevirdiler. İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





