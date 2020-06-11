İzmir'de yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

Derince, çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

"500 futbol sahası büyüklüğünde zarar gören alana 46 bin fıstıkçamı, 160 bin kızılçam, 30 bin kara selvi, 21 bin mavi servi, 4 bin 500 toros sediri, 15 bin yalancı akasya, 3 bin mersin, 900 mantar meşesi, 300 top akasya, 500 dişbudak, 315 defne, 3 bin zakkum, 200 erguvan ve 300 katırtırnağı olmak üzere ağaçlar dikildi. Ormanımızda artık ağaçlarımızın teknik bakımları yapılmaya başlandı. Buraya gelip gezen turistler alanın son halini görünce buradan teşekkür ederek gözyaşları içinde ayrılıyor."