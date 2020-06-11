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Haberler Galeri İzmir'de yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

İzmir'de yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

İzmir'de Meryem Ana Evinin bulunduğu Bülbüldağı bölgesinde 2006'da çıkan yangının izlerini silmek için yaklaşık 300 bin fidan dikildi, dağ eski yeşil görünümüne kavuştu.İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "İzmir genelinde son 10 yılda 1700 orman yangını çıktı. Zarar gören 10 bin hektar alanı 20 milyon fidan dikerek yeniden yeşillendirdik" dedi.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:23 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:23
İzmir'de yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

İzmir'in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Evinin bulunduğu Bülbüldağı'nda 2006 yılında çıkan orman yangınında zarar gören 500 futbol sahası büyüklüğündeki alan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı özel ağaçlandırma projesi sayesinde eski haline döndü.

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İzmir'de yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

Bülbüldağı eteklerinde 20 Ağustos 2006 tarihinde 350 hektar alanda yaklaşık 90 bin ağacı kül eden ve Meryem Ana Evine 1,5 metre kadar yaklaşan yangının söndürülmesi sonrası bölgenin eski haline getirilmesi için yürütülen özverili çalışma meyvelerini verdi.

İzmir'de yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

Orman Genel Müdürlüğünün özel ağaçlandırma programı kapsamında bölgeye dikilen farklı türlerde 300 bin yeni fidan, 14 yıl sonra dağa yeniden yeşil görünümünü kazandırdı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülbüldağı'ndaki yangının bölgede yaşanan en büyük yangınların biri olduğunu, dağın eski haline getirilmesi için binlerce işçinin görev aldığını belirtti.

İzmir'de yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

Derince, çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

"500 futbol sahası büyüklüğünde zarar gören alana 46 bin fıstıkçamı, 160 bin kızılçam, 30 bin kara selvi, 21 bin mavi servi, 4 bin 500 toros sediri, 15 bin yalancı akasya, 3 bin mersin, 900 mantar meşesi, 300 top akasya, 500 dişbudak, 315 defne, 3 bin zakkum, 200 erguvan ve 300 katırtırnağı olmak üzere ağaçlar dikildi. Ormanımızda artık ağaçlarımızın teknik bakımları yapılmaya başlandı. Buraya gelip gezen turistler alanın son halini görünce buradan teşekkür ederek gözyaşları içinde ayrılıyor."

İzmir'de yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

Derince, yanan yerde yapılan çalışmaların yanında Meryem Ana mevkiine orman yangınlarında kullanabilmek üzere helikopterlerin su alabileceği havuz da inşa ettiklerini, bu sayede birçok orman yangınına helikopterin daha hızla müdahale etmesini sağladıklarını söyledi.

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