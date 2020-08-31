İzmir'deki toz, esnafı canından bezdirdi

'KAPI VE PENCERE AÇAMIYORUZ'

Kendi işlerinin yanı sıra gün içinde, bir de temizlik yapmak zorunda kaldıklarını belirten Tekin Yüksel (43), "İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz manzaraları burada da görüyoruz. Hafriyat kamyonları, kendilerine belirlenen hız sınırının üzerinde hareket ediyorlar ve burada hengame yaşanıyor. Kapılarımızı, pencerelerimizi açamıyoruz. Arabalarımızı her gün yıkamamıza rağmen yine toz içinde kalıyorlar. Beslediğimiz sokak hayvanları da hafriyat kamyonları yüzünden zarar görüyor. Bu yolu tek yöne çevirirlerse bir nebze tozu azaltabiliriz. Çalışanlarımız gün içinde işi gücü bırakıp temizlik yapıyor" diye konuştu.