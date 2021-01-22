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Haberler Galeri İzmir'den büyüleyen görüntüler! Gediz Deltası'nda kış hareketliliği

İzmir'den büyüleyen görüntüler! Gediz Deltası'nda kış hareketliliği

İzmir Körfezi'nin batı kıyısında Gediz Nehri'nin denizle buluştuğu noktada nehrin taşıdığı alüvyonlar sayesinde oluşmuş Gediz Deltası 10 binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 11:24 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 11:27
İzmir'den büyüleyen görüntüler! Gediz Deltası'nda kış hareketliliği

Yaklaşık 300'e yakın farklı kuş türünün gözlemlediği alanda kış hareketliliği yaşanıyor.

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İzmir'den büyüleyen görüntüler! Gediz Deltası'nda kış hareketliliği

Bölgede yerleşik bulunan kuş türlerinin yanında, kuzeydeki soğuk ülkelerden göçen bazı kuş türleri de kış aylarında burada konaklıyor.

İzmir'den büyüleyen görüntüler! Gediz Deltası'nda kış hareketliliği

Flamingo, tepeli pelikan, ak balıkçıl, gri balıkçıl, yalı çapkını, karabatak gibi kuş türleri İzmir'in sıcak ikliminden faydalanıyor.

İzmir'den büyüleyen görüntüler! Gediz Deltası'nda kış hareketliliği

Gediz Delta'sı ayrıca flamingonun Tuz Gölü havzasından sonra Türkiye'deki ikinci üreme alanı olarak biliniyor.

İzmir'den büyüleyen görüntüler! Gediz Deltası'nda kış hareketliliği
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