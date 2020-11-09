İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

Gelen son dakika haberine göre; 115 kişinin hayatını kaybettiği depremle sarsılan İzmir'deki konutların sadece yüzde 57'sine denk gelen 635 bin 55'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.
Giriş Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 13:03Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 13:05
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Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edinilen bilgilere göre, Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Bayraklı ile Bornova ilçelerinde yıkımlara neden olan depremle sarsılan İzmir'de 1 milyonun üzerinde konut var.
Söz konusu konutlardan 635 bin 55'inin DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunurken, kentte sigortalılık oranı yüzde 57 oldu.
Söz konusu konutlardan 635 bin 55'inin DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunurken, kentte sigortalılık oranı yüzde 57 oldu.
Bu arada, Ege Bölgesi genelinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 58 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir'de bulunuyor.
14 BİN 269 HASAR İHBARI YAPILDI DASK, İzmir depreminde evi hasar gören poliçe sahiplerine ödemeleri yapmaya devam ediyor. Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleştirilmeye başlandı.