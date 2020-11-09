İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edinilen bilgilere göre, Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Bayraklı ile Bornova ilçelerinde yıkımlara neden olan depremle sarsılan İzmir'de 1 milyonun üzerinde konut var.