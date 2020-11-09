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Haberler Galeri İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

Gelen son dakika haberine göre; 115 kişinin hayatını kaybettiği depremle sarsılan İzmir'deki konutların sadece yüzde 57'sine denk gelen 635 bin 55'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 13:03 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 13:05
İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edinilen bilgilere göre, Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Bayraklı ile Bornova ilçelerinde yıkımlara neden olan depremle sarsılan İzmir'de 1 milyonun üzerinde konut var.

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İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

Söz konusu konutlardan 635 bin 55'inin DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunurken, kentte sigortalılık oranı yüzde 57 oldu.

İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

Söz konusu konutlardan 635 bin 55'inin DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunurken, kentte sigortalılık oranı yüzde 57 oldu.

İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

Bu arada, Ege Bölgesi genelinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 58 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir'de bulunuyor.

İzmir'e kötü haber! Konutların yarısına yakını...

14 BİN 269 HASAR İHBARI YAPILDI
DASK, İzmir depreminde evi hasar gören poliçe sahiplerine ödemeleri yapmaya devam ediyor. Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleştirilmeye başlandı.

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