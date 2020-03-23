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Haberler Galeri İzmir'i hiç böyle görmediniz! Boş meydanlar ve caddeler havadan görüntülendi

İzmir'i hiç böyle görmediniz! Boş meydanlar ve caddeler havadan görüntülendi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:36 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:37
İzmir'i hiç böyle görmediniz! Boş meydanlar ve caddeler havadan görüntülendi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.

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İzmir'i hiç böyle görmediniz! Boş meydanlar ve caddeler havadan görüntülendi

Dronla görüntülenen tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu, Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Anıt çevresinde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

İzmir'i hiç böyle görmediniz! Boş meydanlar ve caddeler havadan görüntülendi

Belediyenin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden düzenlediği vapur seferlerinden dolayı Karşıyaka İskelesi'nde çok sayıda vapurun beklediği gözlemlendi.

İzmir'i hiç böyle görmediniz! Boş meydanlar ve caddeler havadan görüntülendi

Öte yandan, yaşlılara polis ve belediye ekiplerinin desteği sürerken, gönüllü birçok kişi de evlerinden dışarı çıkmayan yaşlı ve hastalara yardımcı olmaya devam etti.

İzmir'i hiç böyle görmediniz! Boş meydanlar ve caddeler havadan görüntülendi
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