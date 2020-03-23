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İzmir'i hiç böyle görmediniz! Boş meydanlar ve caddeler havadan görüntülendi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:36 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





